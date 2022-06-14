Çavuşoğlu: Müzakere eşitler arasında olur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakereler hakkında açıklama yaptı.

Ortak basın toplantısında Tatar ve heyetlerle verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki vizyonumuz Sayın Cumhurbaşkanı’nın da gayet güzel bir şekilde izah ettiği gibi ortaktır. Adada yeni bir müzakere sürecinin başlaması için ve bu müzakerenin de başarılı olabilmesi için gereken bellidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsü tescil edilmelidir. Kıbrıs Türk halkı bu haklara zaten sahiptir. Müzakereler ile bu hakları kazanmadı. 1960da teyit edilen ama daha sonra gasp edilen bu haklar başlangıçtan bu yana en başından bu yana Kıbrıs Türk halkının var olan hakkıdır. Dolayısıyla bu haklar inkar edilemez. Müzakere eşitler arasında olur. Yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Aksini zaten 54 yılda tecrübe ettik.”

Tatar da “Geçen nisan ayında Cenevre’de yapılan 5+1 toplantısında biz Kıbrıs’ta egemen, eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü koşulu sağlanmasıyla resmi bir müzakere sürecine geçeceğimizi hem Birleşmiş Milletler’e hem bütün dünyaya ilan etmiş durumdaydık. Önerilerimizin kabul edilmesini bekliyoruz” dedi.