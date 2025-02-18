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Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Görüştü

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ERMENİSTAN’LA KÜRESEL DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu. İletişim Başkanlığı, bu görüşmeye dair bir açıklama yaptı.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ettiğini belirtti, “Bundan sonra da üzerine düşeni yapacak” ifadesini kullandı. Savaşan taraflar da dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini vurguladı. Erdoğan, “Adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu” belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi noktasında çaba gösterdiğini, “Uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye’nin çabalarına katkıda bulunması önemli” dedi.

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