Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti. Görüşmede, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ve tahıl koridoru ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

Üçlü muhtıra ve tahıl koridoru görüşüldü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan’ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, önümüzdeki dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Yunanistan’ın mütecaviz eylemlerine değinilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan’ın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.

Stoltenberg’den ‘tahıl’ teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi.

Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim” ifadesini kullandı.