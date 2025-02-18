Erdoğan, NATO Genel Sekreteriyle Telefon Görüştü

GAZETECİLİKTE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından diplomasi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede çeşitli bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İletişim Başkanlığı, görüşme ile ilgili bir açıklama yayınladı.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇABALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında meydana gelen savaşın sona ermesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini ve bundan sonraki süreçte de gerekenleri yapacağını söyledi. Savaşan taraflar ile birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar kurduğunu belirten Erdoğan, “Adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu” ifade etti. Aynı zamanda Türkiye’nin bölgesinde ve dünya genelinde savaşların sona ermesi için sürekli çaba gösterdiğini, uluslararası camianın da Türkiye’nin barış çabalarına destek vermesinin önemine dikkat çekti.