Erdoğan: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkizdere’deki lojistik tesisleri hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkan Erdoğan, konuşmasında, İkizdere’deki taş ocağı protestolarını hatırlatarak ”Bizim önümüzü kesemezsiniz” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Kış aylarında ulaşımda çok ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli, konforlu ve hesaplı bir sürüşle geçilebilecektir. Bu yolların yaklaşık 31 kilometresini bugün hizmete alıyoruz, kalanı da kısa sürede trafiğe açılacaktır. İyidere Lojistik Limanı ile de çok sayıda firma bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacaktır. Yarın da Salarha Tüneli’nin açılışını yaparak Rizemizin kuzeyi ile güneyini birleştireceğiz.

“NE KADAR SOL VARSA, KOMÜNİST VARSA ALIP BURAYA GELİYORLAR”

Birileri biz bu adımları atarken acaba nasıl bunların önünü keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. İkizdere’de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor Ankara’dan geliyor, lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarfediyorlar. Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar.

”ÖNÜMÜZÜ KESEMEYECEKSİNİZ”

Neymiş? Bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri, yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez.

”TÜRKİYE EN ÇOK BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE”

Türkiye ekonomisi yüzde 21,7’lik büyüme ile İngiltere’den sonra en çok büyüyen ikinci ülke.

”ENFLASYON SADECE BİZİM DEĞİL TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR”

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Euro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor. Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek, hatta ötesine geçecek bir seviyeye geldik.”