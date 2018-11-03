Erdoğan: Neden illa bursu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burs ve öğrenim kredisi ile ilgili konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi’nde öğrencilere burs konusunda seslendi.

Erdoğan’ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı politika kurullarından birisinde gençlerle ilgili bir alt kurul oluşturulmasını gündeme alabiliriz. Devletin de toplumun da asli görevi gençleri tanımlamaktan ziyade anlamaya çalışmaktır. Gençlerimizin gelecek endişelerini ortadan kaldıracak politikalar belirlemek en başta gelen görevimiz.

Gençlerimizle sürekli görüşmemiz birbirimizi anlamay açalışmamız şart. Dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiği dönemde gençlere bakış açımızın sabit kalması beklenemez. Gençlerin hızına ayak uyduramazsak geride kalmaya mahkum oluruz. Gençlerimizin kaygı talep ve umutlarını tespit edemezsek onlara yol gösterici görevimizi yerine getiremeyiz.

Değişimi, gençlerimizin beklentilerini önceden görerek politikalarımızı belirlemeliyiz. Gençlerimizle önümüzdeki engelleri kaldırmanın çabası içinde olacaız. Gençlerimizin hayal dünyasını yasaklarla çerçevelemeyi değil genişletmeyi hedefliyoruz. Nüfusunun 4’te birinden fazlası 15-30 yaş arasındaki gençlerden oluşan Türkiye, dünyanın en şanslı ülkelerinden biri.

Iğdır, Hakkari’deki bir gencin üniversite okuma şansı olmadığı dönemden biz üniversiteyi onların ayağına götürdük. Hani bir dostumun bir ifadesi var; ‘Oxford’u getirdiniz de gitmedik mi?’ demişti. Biz bunu yaptık. 81 ilimizin tamamında üniversitemiz var. Şimdi niteliğini artırmamız lazım. Dar gelirli ailelere mensup öğrencilerimizin en sıkıntılı sorunu, harçlardı. Bunu kim kaldırdı, biz kaldırdık. Bu meselenin marjinal örgütler tarafından kullanılmasının önüne geçtik. Ne yaparsan yap bunlar unutuluyor.

Ocak ayından itibaren lisans öğrencilerine 500 TL verilecek. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira verilecek. Doktora öğrencilerine bin 500 lira ödenmeye başlanacak. Bunlar bizim iktidarımızı ülkemizde sağladığı gelişmelerdir. Burslu öğrenci sayısı bu yıl 150 bine ulaştı. Gençlerimizde şöyle bir anlayış var. Gerçeği söylemem lazım. İlla burs… Niye burs? Bursun geri ödemesi yok. Be evladım, kredi aldığın zaman faizsiz iş bulmadan da değil. İş bulduktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine bu yakışır.

Kılık kıyafet meselesini çözerek üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine Allah’a hamdolsun biz son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin iş hayatında engellerle karşılaşmanının önüne geçtik. Şu anda TSK hariç emniyet dahil başı açık, kapalı ayrımı var mı, yok. Siyasette bürokraside gençlere daha fazla görev vererek size güvenimizin sözde kalmadığını gösterdik. Seçme ve seçilme yaşını 18’e indirdik. Bu, gencime güveniyorum, inanıyorum demektir. Türkiye’nin siyasi, ekonomik, kültürel hayatında gençlerin varlığı her zamankinden fazla hissediliyor.”