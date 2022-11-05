Erdoğan: Neden kaçak dövüşüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü ile ilgili açıklama yaptı ve muhalefeti eleştirdi.

Başörtüsü ve aile ilgili iki maddelik anayasa değişikliği teklifini Meclis’te grubu bulunan partilere götürerek samimiyetlerini ortaya koyduklarını söyleyen Erdoğan, “Parlamentoda çözemiyorsak, referanduma gidelim” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yönelik başörtüsü çağrısını yineleyerek, “Gidelim millete, bakalım millet ne diyor. Tabii millete gitmeyi de bunlar pek kabul edemezler. Çünkü millete gidileceği zaman o sandıktan neler çıkabileceğini iyi düşünüyorlar… Verelim el ele bu işi bitirelim. Niye kaçak dövüşüyorsunuz ya?” diye sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) iş birliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı. Ana teması ‘Kültürel Kodlar ve Kadın’ olarak belirlenen zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan’ın yanı sıra zirvede eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki zirveye eşi Emine Erdoğan’la geldi.

‘Şiddeti reddederiz’

“Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını ve hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz” diyen Erdoğan “Kadını aile başta olmak üzere varoluşun temel unsurlarından koparıp sapkın akımlarla yan yana getirenler aslında en büyük kötülüğü bizatihi kadınlarımıza yapmaktadır. Biz kadının içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın hayrına neticeler mümkün olmadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.