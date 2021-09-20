Erdoğan net konuştu: Bizzat el koyacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, marketler ve kiralarla ilgili fahiş fiyatlara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı, market fiyatları ve kiralar için “ABD dönüşü, işin üzerine bizzat kendim de gideceğim. Yapacağımız denetimlerle fahiş fiyat zulmünün önüne geçeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçmenlerle ilgili en çok kahrı Türkiye’nin çektiğini belirterek “Türkiye, kimsenin kapı kulu değildir” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, görüşmelerin ilk gününde Genel Kurul’a hitap edeceğini belirterek, şunları kaydetti: Konuşmamda Türkiye’nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükûmet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta ABD’deki vatandaşlarla, soydaşlarla ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceğim. Türkevi binamızın açılışını yerli ve yabancı çok sayıda dostumuzla birlikte gerçekleştireceğiz.

“BİZZAT İLGİLENECEĞİM”

Bir gazetecinin “Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı? Emlak sektöründe de benzer bir manzara var. Bazı öğrenciler kiralık ev bulma noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu konuda da ne gibi adımlar atılması bekleniyor?” sorusu üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

Bu zaten bizim işimiz. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe alacak. Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdüreceğiz. Fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz. Yalnız şunu çok açık söyleyeyim, özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bir milyona yakın yatak kapasitemiz var. Tabii Bay Kemal’e ne yaparsanız yapın, yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası yalan.

SEÇİM BARAJINDA SON DURUM

Bir gazetecinin “Sayın Devlet Bahçeli ‘Yüzde 7 konusunda Cumhur İttifakı olarak tescilledik’ dedi. Bundan sonraki yasal süreç nasıl ilerleyecek?” sorusu üzerine Erdoğan, şu cevabı verdi: Bu konuyla ilgili çalışmalar belli bir noktaya geldi. Amerika dönüşü tekrar kendilerini dinleyeceğiz. Meclis açıldığı anda da bu çalışmayı Meclis’e göndereceğiz.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamalarıyla ilgili de “Dışişleri Bakanlığı gerekli açıklamaları yaptı. Tabii Miçotakis’in görüşme talebini de Amerika’da gerçekleştireceğiz. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları görmezsek gereken kararı alır ve ona göre uygularız” dedi.

“AFRİKA” ANILARINI YAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Afrika’ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı “Afrika Seyahatlerim” adlı ilk kitabı, ekim ayı başında piyasaya sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, kitabını ilk olarak, 20 Eylül’de Türkevi’nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak. Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Hanım’a atfettiği kitabın tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evine bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak. Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda Afrika Yemek Kitapları ve Afrika Atasözleri kitaplarını da himaye ederek kültürler arası etkileşime desteklerini sürdürüyor.