Erdoğan net konuştu: Kimseye hesap vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin güvenliğine yönelik yapılan operasyonlar için kimseye hesap vermeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 3 haftalık aradan sonra yaptığımız Kabine toplantımızda gündemimizde yine ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ilişkin önemli konular vardı. Önce sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz iç ve dış programlarımızın kısa bir hatırlatmasını yapmak istiyorum.

Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının açılışını yaptığımız 8 Kasım’da resmi ziyaret için ülkemizde bulunan İsveç Başbakanı Sayın Kristersson’u da Külliyemizde ağırladık. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için gittiğimiz Semerkant’ta çok sayıda ikili görüşme ile teşkilat üyesi ülkelerle ilişkimizi güçlendirdik. 1992 yılınd kurulan 2010 yılında konseye dönüşen 2021 yılındaki İstanbul zirvesi ile şu anki hüvviyetini kazanan Türk Devletleri Teşkilatı bugün dünyanın önde gelen uluslararası yapıları arasına girmiştir.

Kuzey Kıbıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal ismi ile teşkilata gözlemci üye kabul edilmesi, Semerkant’taki zirvenin en önemli kazanımı olmuştur. Türkiye olarak teşkilatın önümüzdeki dönemde hedeflediğimiz bölgesel ve küresel seviyeye ulaşması için her türlü katkıyı yapacağız.

Geçtiğimiz yıl aşırı yağışların yol açtığı sellerle boğuşan Kastamonu’muzun dört ilçesine doğal gaz arzı törenine 12 Kasım’da canlı bağlantı ile iştirak ettik. Sel felaketinin ardından ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü bir yıl içinde yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Ülkemizin ve İstanbul’umuzun sembol yerlerinden İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız malum hayatını kaybetti. Saldırının hemen akabinde olayın faili ele geçirilirken muteakip günlerde de yurt içinde ve yurt dışında eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu tür saldırılarla verilen mesajları gayet iyi anlıyor ve cevabını da sahada gösteriyoruz.

Saldırının ardından G20 Zirvesi için gittiğimiz Endonezya’da muhataplarımıza terörle mücadeledeki kararlılığımızı en açık şekilde tekrar ifade ettik. Bu yıl birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma temasıyla yapılan G20 Zirvesi’nde ülkemizin küresel krizlerin çözümüne yaptığı katkıları liderlere yüz yüze anlatma imkanı da bulduk. Aradan geçen yıllarda yaşanan her hadise ülkemizde 2015 yılında yapılan G20 Zirvesinde ortaya koyduğumuz perspektifin ne kadar isabetli olduğunu tekrar tekrar göstermiştir.

Tüm dünyada gıda ve enerji başlıklarıyla tartışılan krizin asıl sebebinin küresel yönetim ve güvenlik sistemindeki çarpıklıklar olduğu tespitimiz giderek daha çok benimsenmektedir. Sağlıktan dijital dönüşüme, terörle mücadeleden göçe kadar dünyayı zorlayan her konuda ülkemizin insanlığa yapacağı katkıları anlatarak daha geniş ve samimi iş birliği çağısında bulunmayı sürdüreceğiz.

“Amacımız, Rusya-Ukrayna savaşını tamamen bitirecek kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir”

Rusya ve Ukrayna liderleri ile kimi zaman yüz yüze kimi zaman telefon görüşmeleriyle bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede, önceki hafta tahıl sevkiyatının devamını temin eden bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Taraflara yaptığımız telkinler sayesinde, tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız, Rusya-Ukrayna savaşını tamamen bitirecek kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

Katar’da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış törenine de katıldım. Bu vesileyle, açılış törenine katılan diğer liderlerle de samimi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güney sınırlarında yürüttüğü harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, sınırlardaki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan saldırılarıyla yine masumların kanını akıtarak, kirli yüzünü gösterdi. Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki saldırıda 5 yaşındaki bir evladımız ile 22 yaşında gencecik bir öğretmenimizi katleden terör örgütünü, son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışına da salı günü katıldık. Yatırım bedeli 35 milyar lirayı bulan bu eser, yılda 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ekonomiye yapacağı 5 milyar liralık katkıyla kendini 7 yılda finanse edecektir.

Düzce depremi

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini 23 Kasım sabah erken saatlerde Düzce’de meydana gelen 5,9 şiddetindeki sarsıntı ile bir kez daha hatırladık. Hamdolsun önemli bir yıkıma ve kayba sebep olmayan bu depremin ardından Bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almış gereken her türlü destek sağlanmıştır.

Bu çerçevede afetzedeler için 1000’in üzerinde araç, 5500’e yakın personel sahada görev yapmış, 4000 aile çadırı kurulmuş, 9 mobil mutfak ile 105 bin set sıcak yemek dağıtılmıştır. Acil yardım ödeneği olarak 87 milyon lira deprem bölgesinde kullanılmış 7500 haneye eşya desteği verilmiş ayrıca 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, kazadan beladan muhafaza eylesin diyorum.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez’i çarşamba günü Türkiye’de ağırladık. Bu ziyaretle Türkiye ve Küba uzun yıllardan sonra bir araya gelerek, ilişkilerin güçlendirilmesi için irade ortaya koydu.

24 Kasım vesilesiyle de Türkiye’nin 81 vilayetinden öğretmenlerle bir araya geldik. Bu toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştık.

“Hanım kardeşlerimizin şiddet başta olmak üzere her meselelerinde yanlarında yer almayı sürdüreceğiz”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle 25 Kasım’da hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Kalkınma planlarının merkezine “güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye” ilkesini yerleştirmiş bir yönetim olarak hanım kardeşlerimizin şiddet başta olmak üzere her meselelerinde yanlarında yer almayı sürdüreceğiz. Bu programın ardından Pakistan ile aramızdaki en büyük savunma sanayi projesi MİLGEM’in 3’üncü gemisi olan Hayber’in suya indirilme törenine katıldık. Aynı günün akşamı da bu tören için ülkemize gelen Pakistan Başbakanı kardeşim Şahbaz Şerif ve heyeti ile resmi görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Cumartesi günü Konya’da hem her biri diğerinden kıymetli çok sayıda eser ve hizmetin açılış törenini yaptık. Hem de Konyalı kardeşlerimizle hasret giderdik. ASELSAN silah sistemleri fabrikasının, Eğiste Hadimi Viyadüğü Tüneli ve bağlıtı yollarının, Avşar Hadimi Barajı’nın Darülmülk ihya projeleri kapsamındaki Türbeönü çarşılarının, TOKİ projelerinin ve 5 ilçemize getirilen doğal gazın, yüksek öğretim öğrencileri için yaptığımız 7 bin kişilik yurtların, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarının, Selçuklu Organize Sanayi bölgesindeki 50 fabrika ile Karatay’da inşa edilen binin üzerindeki dükkanın, bunlarla beraber açılışını yaptığımız toplam yatırım bedeli 18 milyar 466 milyon lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin Konya’mıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimizin içme suyu ihtiyacı için Mavi tünelden 25 milyon metreküp su aktaracak 3,2 milyar liralık yeni bir yatırımın müjdesini de Konyalı kardeşlerimizle paylaştık.

“Ülkemize eser, insanlara hizmet getirmek için çıktığımız bu yolcuğu Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız”

Yarın turizmcilerle bir araya geleceğiz, çarşamba günü ülkemize atanan yeni büyükelçileri kabul edeceğiz, perşembe günü önce Ağrı’da yol açılış törenine canlı bağlantı ile katılacak, ardından Milli Güvenlik Kurulu’muzu toplayacağız. Cuma günü, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nı açıklayacağız. Ülkemize eser, insanlara hizmet getirmek için çıktığımız bu yolcuğu Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Yeni nesillere tüm hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.