Erdoğan net konuştu: Pişman edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye değindi ve vatandaşın hakkında el uzatanları buna pişman edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yılbaşında ortaya çıkacak her hareketlenmeyi yakından izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi.

Buradaki konuşmasına, Kumluca ve Finike’deki sel felaketinde zarar görenlere geçmiş olsun dileyerek başlayan Erdoğan, devletin tüm kurumlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, Allah’tan Türkiye’yi ve insanları her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza etmesini diledi.

Son Kabine Toplantısının ertesi günü turizmcilerle bir araya gelerek Türkiye’ye yaptıkları katkılardan dolayı sektör mensuplarına teşekkür ettiklerini anımsatan Erdoğan, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunun açılışına canlı bağlantıyla katıldıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın hakkına el uzatanları pişman edeceğiz

Aralık ayının ilk gününde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şehir ziyaretlerinin 3 Aralık’taki durağı Şanlıurfa’da, sokaklardan meydana kadar her yerde milletle coşkulu ve samimi bir şekilde kucaklaşıp, hasret giderdiklerini söyledi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu’nda işverenlerle dünden bugüne ve yarına Türkiye ekonomisini değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, cuma günü TRT World Forum toplantısında iletişimden siyasete, dünyada olup bitenlerle ilgili görüşleri katılımcılarla paylaştıklarını ifade etti.