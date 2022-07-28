Erdoğan, Nimet Kaya’nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazada hayatını kaybeden Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya’nın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fatih’te trafik kazasında hayatını kaybeden Hacı Nimet Kaya’nın cenaze törenine katıldı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası, İstanbul Fatih’te Tillolular Derneği Başkanlığını yürüten Hacı Nimet Kaya dün Fatih’te bir trafik kazası geçirmişti. Kazada ağır yaralanan Nimet Kaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Hacı Nimet Kaya için Fatih’te cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı; Şu anda musalla taşında bulunan Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk’a uğurluyoruz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, tabuttaki örtüde yazılan olan, “Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allah’a.” Ben ağabeyi Unkapanı’ndan tanırım. O zaman bende gıda piyasasında tanuışıyordum. Hacı ağabeyimiz de gıda toptantıcılığı yapıyordu. O günden bugüne hukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik. Şimdi böyle bir eceli kaza ile Hakk’a uğurluyoruz. Yarın sabah itibarıyla da Tillo’ya kendi topraklarına yolcu edilecek. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Biz Allah için Nimet ağabeyimiz çok sevdik. O da bizi sevdi. Bayramlarda birbirimizi arardık. Böyle bir hukumuz vardı.