Erdoğan, o fotoğrafı gösterdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü’nün Amerikan bayraklı fotoğrafını gösterdi.

Cumhurbaşkanı: Açık söylüyorum. Mahallî seçimlerde teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa beklemeden kayyum tayinini yaparız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2019 seçimlerinde, teröre bulaşmış HDP’lilerin kazanması durumunda derhal kayyum atanacağını duyurdu. Kızılcahamam’da konuşan Erdoğan, şöyle konuştu: Terör meselesini tamamen Türkiye’nin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Hudutlarımızın dışında da teröristlere aman verdirmiyoruz. İnlerine giriyoruz ve gireceğiz. Teröristler kalleş pusularla bir yere varabileceklerini sanıyorlar.

KUKLALARI BİLİYORUZ

Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Terör saldırılarının da son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırların hedefi bellidir. Bu provokasyonların Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü engellemekten başka bir gayesi yoktur. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Kimin kimle hangi pazarlıklara giriştiğini de gayet iyi biliyorum. Bu kuşatma girişimlerine asla boyun eğmeyeceğiz.”

IMF DEFTERİNİ KAPATTIK

Türkiye’ye ekonomik olarak sabotajlar düzenlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile defterin kapatıldığını söyledi. Erdoğan şöyle dedi: Şahsıma, AK Parti hükûmetlerinin en çok gurur duyduğum icraatları sorulsa ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur. Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF’nin pençesine düşmüş ve AK Parti dönemine kadar kurtulamamıştır. Birileri bize hâlâ utanmadan, sıkılmadan ‘IMF’den size destek verelim, bunu sağlayalım’ diyor. Bizim böyle bir derdimiz yok ki defteri kapattık. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. Türkiye’nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu değildir.

İsmet İnönü’nün elinde ABD bayrağıyla bir fotoğrafını gösteren Erdoğan “Elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil, Amerika bayrağı. Bu da İnönü. Bunların geçmişi hep böyle. Dün neydi ki bugün ne olacak?” dedi. İnönü’nün ülkenin başında olduğu dönemde Amerikan yardımları bahane edilerek bütün

stratejik savunma sanayi projelerinin iptal edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 1940’lı yıllara ait bazı gazeteleri gösterdi. Bir gazetenin “Uçak yapımına ABD yardımı sonrasında son verildi” kupürünü gösteren Erdoğan “Eğer o gün bunlar yapılmış olsaydı, bugün biz çok ama çok farklı yerdeydik” ifadelerini kullandı.

CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAN İÇİN AF ÇIKARILAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında MHP’nin af teklifini de değerlendirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Şu veya bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına, faydasına ama milletimizin ortak hissiyatına aykırı hiçbir iş, bizim için makbul değildir. Geçmişte çok aflar çıkarıldı. ‘Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz…’ Arkadaşlar, biz böyle düşünemeyiz. Geçmişte bunları gördük. Rahşan affında gördük, ondan önceki aflarda gördük, hepsinde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ölçü belli, bu ölçüye göre biz talimatımızı başta Adalet Bakanımız olmak üzere kendilerine verdik, çalışmalarınızı yapın, yapılabilecek ki o da onu af olarak değerlendirmeyi kendimiz için zül addederiz, yapılabilecek bir şey varsa bunu en geniş anlamda siz de çalışmalarınızı yapın ve o çalışmalardan sonra bu konuda ne gibi bir adım atarız, buna bakalım. Efendim ‘Cezaevleri dolmuş…’ Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz.” Adalet Bakanlığının konu üzerine çalıştığını söyleyen Erdoğan, Macaristan dönüşü brifing alacağını ifade etti.

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