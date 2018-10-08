Erdoğan, o ülkeye gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük ziyaret kapsamında Macaristan’a gidiyor. Erdoğan, ülkede kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan 2 gün sürecek ziyaretinde, Macaristan Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile de biraraya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

Ziyaret kapsamında Erdoğan’ın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin resmi açılışını da gerçekleştireceği ve galiçya şehitliğini ziyaret edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu’na da katılacak.

TRT