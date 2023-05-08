Erdoğan: Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen sayısını ataması gerçekleştirilen 45 bin öğretmenle birlikte toplam 1 milyon 200 bine ulaştığını söyledi.

Erdoğan, “Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“45 bin öğretmenimizin her birini tebrik ediyorum. Görev yerlerinizde başarılar diliyorum. 4134 engelli kardeşimizin atamasını yapmıştık. 12098 engelli kardeşimizi öğrencileri ile buluşturduk. Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden iki katına çıkardık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencinin sadece 44’ü okula giderken bugün 99’u okula gidiyor.

Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 90’a yükselttik. Sadece bir yıl içerisinde 2670 köy yaşam merkezi açarak önemli bir dönüşüm başlattık. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz. 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirerek öğretmenlerimize ekonomik haklar tanıdık. Başöğretmen ve uzman öğretmenlerimizi ve tüm eğitim neferlerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacağız. Türkiye Yüzyılı’nı da eğitim yılı yapacağız.”