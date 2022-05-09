Erdoğan: Onları bu topraklardan kovmayacağız

MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sığınmacı tartışmasına son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’nde konuşma yaptı. Sığınmacılarla ilgili net konuşan Erdoğan, ‘Siz ne derseniz deyin. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Birileri çıkmış laf salatası yapıyorlar. Kapımız açık ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız, onları bu topraklardan kovmayacağız.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; MÜSİAD yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü’nü köklü dayanışmamızın, dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım.

9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki kişilerin emeklerinin de takdir edilmesi gerekir. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir.

Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Esasen bu isimler Türkiye’nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece bir kısmıdır, küçük bir örneğidir.

Edirne’den Hakkari’ye, Samsun’dan Gaziantep’e kadar vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerimizin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor. Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6’ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmeler pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor.

“HER AY YENİ REKOR”

İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay yeni rekorlar kırıyor. Türkiye’yi ve reel ekonomiyi takip eden herkes muhalefetin yalanlarının ötesindeki fotoğrafı görür.

Türkiye’yi 2053 vizyonuna kilitleyecek yol yenilik odaklı üretimden geçiyor. Türkiye’ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.

Her kritik dönemde MÜSİAD milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur.

SIĞINMACI TARTIŞMALARI

Ensar olma kabiliyetinini ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir bunu anlamayan bunu bilmeyenlerle işimiz yok. Biz muhacirliği de biliriz, ensar olmayı da biliriz. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz.