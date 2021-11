Erdoğan: Onları da gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi’nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘Bay Kemal! Sen Suriye’deki teröristlerle beraber ol, PKK, YPG, PYD ile beraber ol. Onları da gömeceğiz.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Ümraniye’ye 2 millet bahçesi sözü vermiştik. İnşallah Ümraniyemizin sembollerinden biri haline gelecektir. İstanbul’u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2053 vizyonumuz yeşil kalkınma için kollarımızı sıvadık.

Hekimbaşı Millet Bahçemizin özelliği de gürültü kirliliğini önlemek için 5735 metrekare gürültü bariyeriyle donatılmış olmasıdır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti bu güzel şehre yeni eserler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İstanbul’a kazandıracağımız 17 millet bahçesinin 13’ünü tamamladık. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı’na yapacağımız millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı’nda oluşturacağımız millet bahçesi dünyada ilk sıralarda yer alacak.

Yaşı 60’ın üzerinde olanlar 70-80-90’ların Ümraniye’sini hatırlayacaktır. Ya öldürülen işçiler, ya patlayan çöplüğüyle ya da sefalet görüntüleriyle yer alır. Kim vardı belediyede, CHP. CHP deyince akla çöp, çamur, çukur, pislik gelir. Ümraniye denince akıllarda İstanbul’la ilgisi olmayan uzak bir yer gelirdi. İstanbul’un her köşesini her mahallesini, her ilçesini altyapı ve üst yapıyla donattık, donatıyoruz. İstanbul’a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu Ümraniye’nin hali neydi? Göreve geldik, Ümraniye bu hale geldi. Sizlerin desteği olmasaydı biz bugün buralara gelmezdik.

1999 depremi bölgemizdeki şehirlerimizin tamamıyla birlikte İstanbul zaaflarını ortaya serdi. Şehrin yapı stokunun dönüştürülmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Son 9 yılda sosyal konutlarla birlikte 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 300 bin konutun inşası sürüyor.

“ONLARI DA GÖMECEĞİZ”

İstanbul’un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.

Vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar nice engeli aşarak ülkemizi hak ettiği yere getirmek için çalıştık.

Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla hareket ediyor. İP de, CHP de, diğerleri de onlarla beraber. Suriye’de terör örgütüyle mücadele verirken Bay Kemal teröristlerle ahbaplık yapıyor. Sen PKK ile YPG ile beraber ol. Onları da gömeceğiz.

İHA’larımızla, SİHA’larımız, Akıncılarımızla her yerde varız.

Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9’u aşacak.

Yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular.

KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞAL GAZ

İnşallah şu Karadeniz’den doğal gazı çıkardığımızdan itibaren hem devlet kazanacak hem millet kazanacak.