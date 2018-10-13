Erdoğan, Kayseri’de cami açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi program için gittiği Kayseri’de cami açılışı da yaptı. Erdoğan’ın açtığı camiye ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan ‘Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin açılış törenini gerçekleştirdi.

620 milyon TL’yi bulan 41 tesis açılışı, Erciyes Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in oğlunun düğünlerine katılmak için Kayseri’ye gelen Erdoğan, kabinesinde bulunan Kayserili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan caminin de açılış törenini gerçekleştirdi. İkindi namazını müteakip gerçekleştirilen Asri Mezarlık girişindeki caminin açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Kayseri’deki toplu açılış törenini manevi çimentosu olan Hulusi Akar Camii’mizin de açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle özgün, yerel bir mimari olması hasebiyle büyüleyici bir cami burası. Burada sadece bir mescit, bir cami yok. Aynı zamanda bu kabristanın içerisinde böyle bir külliye oluştu. Bu külliye ile birlikte burada sürekli bir vaaz’ul nasihat oluşacak. Bir taraftan kabristana bakacağız, hayat neymiş sorusuna cevap arayacağız. Hepimiz öleceğiz. Gideceğimiz yer, kabristan. Musalla taşında hocaefendi, cumhurbaşkanı, milyarder, orgeneral niyetine demiyor; er kişi, hatun kişi niyetine diyor. Onun için baki kalan bu kubbede, hoş bir sâda imiş meğer diyeceğiz. Yaptığımız güzel işlerle anılacağız. Hayırlı evlatlar, eserler bırakmak gayretinde olalım. Rabbim sevgili Habib’i vasıtasıyla, ‘Kim benim için bu dünyada bir mescit inşa ederse, ben de ebedi alemde aynı şekilde ona bir köşk inşa ederim’ diyor. Senet hazır, öyleyse buna çalışacağız” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Allah hayırlarımızı kabul etsin. Annem babamın da yattığı mezarlıkta yatan tüm hemşehrilerimize rahmet diliyorum, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurdele kesiminin ardından, Orgeneral Hulusi Akar Camii açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu tarzı neoklasik mimari ile inşa edilmiş olan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde ziyaretçilerle birlikte namaz kıldı.

ORGENERAL HULUSİ AKAR CAMİİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern bir dekorasyon anlayışı ile inşa edilen cami, hat ve tezyinat işlemeleri CNC kesimi korkuluk ve panellerle, camiye özgü aydınlatma elemanlarıyla minber ve mihraptan oluşuyor. İç çeperinde kûfî yazıyla Allah’ın 99 isminin bulunduğu camide, mihraptan minbere direk geçişin sağlandığı özel bir mimari kullanıldı. 750 kişilik caminin zemin kat oturumu 950 metrekare. Caminin, bina dışındaki cenaze namazları kılınacak 500 metrekarelik alanı ile şadırvan ve çevre düzenlemesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.