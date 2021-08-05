Erdoğan: Orman yangınları terör tehdididir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin 15 noktasında çıkan yangınlara müdahale edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı yangın söndürme uçağı tartışmasından yanan alanların imara açılacağı iddialarına kadar bir çok önemli başlıkta kritik mesajlar verdi. Orman yangınlarını Covid-19’a benzeten Erdoğan, “Uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı.

8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında.

Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20’ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Rusya bize 3 tane uçak, 4 tane helikopter gönderdi. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor.

Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz.

“YERLEŞİM BÖLGELERİNDEKİ YANGINLARIN SORUMLULUĞU BELEDİYELERDE”

Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.

Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye’de muhalefetin terörü esiyor. Türkiye’de ‘yalan terörü’ var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri ‘algı operasyonu’ diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür.

Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok. Bay Kemal’e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı’ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok.

Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Elimizden ne geliyorsa bunu sonuna kadar yapacağız.

“ORMAN YANGINLARI TERÖR TEHDİDİDİR”

Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır.

(Türk Hava Kurumu uçakları) Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette.

Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar’ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.

(Sosyal medyadaki Help Turkey etiketli paylaşımlar) Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı.

(Orman yangınlarıyla mücadele) Bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti Sayın İlham Aliyev, ‘Onu da göndereceğim’ dedi.

(KKTC ve Maraş ile ilgili) Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz.

(Kovid-19’la mücadele) En kısa sürede Turkovac aşımız için acil kullanım onayı almayı ve yurt çapında bununla yaygın aşılamaya geçmeyi hedefliyoruz.

“ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ”

Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz.

Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız.

Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir.

(Türkiye’nin olimpiyatlardaki başarısı) Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın.

Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara ‘eyvallah’ der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.

Yanan bütün o yerleri yemyeşil hale inşallah getireceğiz. Ama fidanlarla getireceğiz, ama ağaçlarla getireceğiz. Bu konuda kararlıyız.

Yeni doğal gaz keşifleri için arama çalışmalarımız devam edecek. Bu arama faaliyetlerini kendi gemilerimiz ve kendi insan kaynağımızı kullanarak yapıyor olmamız bizim için en büyük avantaj