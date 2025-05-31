Erdoğan, “Osman Gazi, Türkiye’nin yeni nişanesi.”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi gemisinin Türkiye’nin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. “Osman Gazi gemisi güçlenen Türkiye’nin yeni bir nişanesi oldu. Gemilere karadan yürüten ecdadın torunları olarak başarılarımıza yenilerini ekliyoruz.” diyerek, ülkenin tarihine ve başarılarına vurgu yaptı.

BAŞARILARA YENİLERİ EKLENİYOR

Erdoğan, Türk donanmasının uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, ülkenin geçmişteki başarılarından ilham alarak geleceğe dönük çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Türkiye’nin savunma sanayisinde atılımlar yaparak, uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmeyi hedeflediği anlaşılıyor.