Erdoğan, Özel’in Ahlak Eleştirisine Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulunarak, “Ana muhalefetin genel başkanı bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir” ifadelerini kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışında önemli açıklamalar yaptı.

ÖZER ELDEN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için kullandığı “kazma” ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan, “İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği tek tek deşifre oluyor. Normalde haya duygusu olan birinin insan içine çıkmaması lazım. Ama ana muhalefet genel başkanı ahlak dersi veriyor. Yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret ediyor” dedi.

ÜSLUBU YERMİYOR

“Meyhane ağzı ile konuşmak siyaset yapmak değildir. İşittiklerimiz karşısında onun adına biz utanıyoruz” diyen Erdoğan, siyasetçilerin üslubunun topluma örnek olması gerektiğini vurguladı. Bu düzeyde siyaset yapmayı, millete ve temsil ettikleri makama hürmetsizlik olarak nitelendiren Erdoğan, “Bizim boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim hedefimiz belli” şeklinde belirtti. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için çalıştıklarının altını çizdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili, “Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum” dedi. Özel, “Türkiye’nin en başarılı evlatlarını içeri atacak, sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı’nın başında bir kazma var kazma!” ifadeleriyle de durumu eleştirdi.