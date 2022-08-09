Erdoğan, Pahor ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile yarın görüşme gerçekleşecek.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 9- 11 Ağustos’ta Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

13’üncü Büyükelçiler Konferansı’na katılarak hitapta bulunacak konuk cumhurbaşkanı, 10 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde; Türkiye- Slovenya ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Slovenya ile ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.