Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’le Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin farklı yönleri değerlendiriliyor.

İKİLİ İLİŞKİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Görüşmede, iki ülke arasında kurulan iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi bekleniyor. Bu süreçlerin son toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bu yıl şubat ayında İslamabad’da yapılmıştı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESLELER

Bunun yanı sıra görüşmede, ikili ilişkilerin dışında terörle mücadele dahil bölgesel meseleler ve uluslararası konuların ele alınması da gündeme gelebiliyor.