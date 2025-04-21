Erdoğan: “Papa Fransuva’nın Vefatını Üzüntüyle Öğrendim.”

ERDOĞAN’DAN PAPA FRANSUVA’YA TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.” diyerek duyduğu derin acıyı ifade ediyor. Erdoğan, Papa Fransuva’nın, “Saygıdeğer bir devlet adamı” olarak tanıdığını ve özellikle farklı inanç grupları arasında diyaloğa verdiği öneme dikkat çekiyor. Ayrıca, Erdoğan, “özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.” sözleriyle Papa’nın uluslararası insani meselelerdeki duruşunu vurguluyor.

TAZİYELERİNİ İLETİYOR

Cumhurbaşkanı, müteveffa için taziyelerini “Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum.” şeklinde iletiyor. Bu ifade, hem Papa’nın mirasına saygısını gösteriyor hem de uluslararası ilişkilerdeki önemli yönünü ortaya koyuyor.