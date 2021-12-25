Erdoğan: Paramız kura esir olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki düşüş ve piyasaların son durumunu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarda “Amacımız yatırımcı, sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL’ye itibar katmaktır. Paramız kura esir olmayacak” dedi.

DÖVİZ KURUNUN DÜŞMESİ: Son dönemlerde yurt içi ve yurt dışında, kurlarda tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik rasyonel olmayan hareketlenmeler meydana gelmişti. Açıkladığımız Türk Lirası varlıkları güçlendirici paketle biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı bir şekilde Türk Lirası’na geçti. O sabah kapılara dizilmeleri ve dövizleri bozarak Türk Lirası’nı almaları vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güveninin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar (dün) saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.

TL’YE İTİBAR KATACAĞIZ: Amacımız yatırımcı, sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL’ye itibar katmaktır. Kur seviyesi, olması gereken seviyeye kendisi gelecektir.