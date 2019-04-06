Erdoğan: Patron YSK, son karar onun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı konusuna değindi ve son kararın Yüksek Seçim Kurulu’nun olduğunu söyledi.

“İtiraz haktır. Bakıyorum da her kafadan bir ses çıkıyor, ağzı olan konuşuyor. Patron YSK’dır. Nihai karar da oradan çıkacak.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il seçim kurulunda alınan neticelerin kendi yaptıkları çalışmalarla örtüşmemesi durumunda nihai merciin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu belirterek, “YSK’ya başvuruda bulunmak bir hakkın gasbı değildir” dedi.

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan “Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var. YSK bu mahkeme sürecinin adeta patronudur” dedi. Erdoğan, nihai kararı YSK’nın vereceğini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti: Bazen bakıyorum, sağ olsun ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Belli kariyeri olanlar da konuşuyor. Örneğin ben damdan düşerek geldim. Nitekim ben İstanbul’un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. Fakat daha sonra YSK’ya müracaat edildi ve benim o zaman milletvekilliğim alındı.

Türkiye genelinde 30 büyükşehir belediyesinin 15’ini AK Parti olarak kendilerinin aldığını, MHP’nin de Manisa’yı kazandığını dile getiren Erdoğan, Millet İttifakı’nın ise geri kalan 14 büyükşehir belediyesini aldığını ifade etti.

TRT