Erdoğan, Prens Selman’ı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’ya ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Prens Selman’ı ağırlayacak.

Ankara bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı ağırlayacak. Veliaht Prens, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edilecek. Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile iki ülke ilişkilerini değerlendirecek.

Yaklaşık 2 aylık aradan sonra Riyad yönetiminden iade-i ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Beştepe’de bir araya gelecek.

Suudi prens kalabalık bir heyetle Ankara’ya gelecek. Erdoğan ve Selman, önce Beştepe’de baş başa bir görüşme yapacak.

GÖRÜŞMELERDE AĞIRLIKLI GÜNDEM EKONOMİ OLACAK

Daha sonra ilgili bakan ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantıya geçilecek. Çeşitli alanlardaki iş birliği konuları görüşülecek

O görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi olacak.

Ticaretten turizme sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.