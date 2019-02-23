Erdoğan: Projeye mani olmak istediler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı temel atma töreninde Gezi olaylarına değindi.

“Bugün ülkemiz ve İstanbulumuz, Haliç’imiz adına tarihi bir temel atma törenini inşa ediyoruz. Engellerle, sabotajlarla dolu uzun mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul Projesi, İstanbul’u çok daha farklı konuma taşıyacak bir projedir. Yap – İşlet – Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca yine proje için de Türkiye’nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi’ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Buraya yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz.

Buranın ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içinde bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP’nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul’a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM’de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi’nde de yaptılar.

Yalan yanlış bilgilerle o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul’un duvarlarını kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul’un fethinde kadırgaların indiği mekandır. 6 senede bu projede kaybettirdiler. Aynısını AKM’de yaptılar. Ama isteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini attık. Şimdi de buranın temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum.

Açıkçası bugünkü şu manzara esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, Türkiye’de eser siyasetinin zaferidir. Atatürk Kültür Merkezi’ni inşallah biz açılışını yaptığımızda, bunlara biz niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezi’nde tiyatro merkezini çok daha büyük yaptık. Biz orada niye geldiniz demedik ki, hoş geldiniz dedik. Niye? Bizde dağıtmak yok, bizde toparlamak var.

NTV