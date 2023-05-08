Erdoğan: Provokasyonla olay çıkarıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşanan Erzurum’daki olaylarla ilgili, “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

“Edirne’nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz”

Bugün karşımda bambaşka bir ihtişam var. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Edirne’yi hasretle selamlıyorum. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne.

Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne’nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. Medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne’de şairleriyle, alimleriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne’yle ruhumuzu destekledik.

“Yurt dışına kaçan FETÖ’cüler CHP’nın reklamı gibi çalışıyor”

CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: ‘Dişe diş kana kan’ diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne’de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu’na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ’cüler CHP’nın reklamı gibi çalışıyor. Avrupasından Amerikasına her gün destek yağıyor. Bölcülere dönüp ‘siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz’ diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp ‘bizim seçimimizden size ne’ diyeni gördünüz mü? FETÖ’cülere ‘kesin sesinizi’ diyen oldu mu?

“Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler”

Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı’nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan’ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş.

“Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir?”

Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı’ndaydı. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Az önce Kırklareli’ndeydik. Kırklareli’nde 20 bin kişi vardı. Şu anda Edirne’de karşımda 25 bin kişi var.

“Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler”

Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olan birine bu ülke bırakılır mı?

‘Bizde aile kurumu kutsal, LGBT lekesini sürdürmeyiz’

AK Parti’ye, MHP’ye, Cumhur İttifakı’na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz.

15 Temmuz gecesi benden 1,5 saat önce Kemal tankların arasından kaçırılarak belediye başkanını evine gitti. On binlerce İstanbullu orada beklerken “ben bilmiyordum” diyor, sen o kadar İstanbulluyu nasıl görmedin. Adamın hayatı yalan. Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumladı.

“Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar”

Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs’ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta yola devam edeceğiz.

Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükemeyinve ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salghındfan savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Türkiye’n,n asırlık sorunlarınoı nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sorunların üstesinden de yine biz geleceğiz.

Biz yaptığımız yollarla, tünellerle, havalimanlarıyla bu özlemleri giderdik.