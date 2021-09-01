Erdoğan: Pruvanız neta olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül’de başlayan av sezonu dolayısıyla mesaj yayımladı.

1 Eylül’de başlayan yeni av sezonuyla ilgili mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül’de başlayan yeni av sezonuyla ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaştı.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Mevladan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.

Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun.