Erdoğan: Putin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışı için gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışı için gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ATV’de katıldığı televizyon programında, Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışına Rusya lideri Vladimir Putin’in katılabileceğini açıkladı.

Erdoğan, santralin açılışına dair, “Nisan’ın 27’sinde bir ihtimal belki sayın Putin de gelecek. Veya birlikte online sistemle bağlanacağız, Akkuyu’nun inşallah ilk adımını atacağız” dedi.

“Türkiye’nin enerji sıkıntısına düşmemesi için nükleer enerjinin önemli olduğunu” vurgulayan Erdoğan, Akkuyu’nun inşasının “başarılı bir şekilde” sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, daha önce Akkuyu Nükleer Santrali’nin 27 Nisan’da açılacağını duyurmuştu.