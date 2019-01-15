Erdoğan-Putin görüşmesi için tarih

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Ocak’ta Rusya’ya gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinin tarihi belli oldu. Buna göre, Erdoğan 23 Ocak’ta Rusya’ya giderek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

İki liderin Suriye meselesi ve Türkiye’nin S-400 füzelerini satın alması gibi konuları görüşmesi bekleniyor.

Rusya ile Türkiye arasında Aralık ayında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı seviyesinde bir görüşme gerçekleştirilmişti. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen heyet, Suriye’deki durumu tartışarak ABD’nin askerlerini geri çekmesi konularını ele almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada Ankara’nın Suriye meselesi çözülene kadar Moskova ile yakın ilişki içerisinde olacağını kaydetmişti.

HABERTURK