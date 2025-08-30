Erdoğan, Putin İle 1 Eylül’de Buluşacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİÖ ZİRVESİNE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Pekin yakınlarındaki Tiencin kentine giderek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, 1 Eylül’de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumunda konuşma yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı, ev sahibi lider Şi Cinping başta olmak üzere diğer katılımcı liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, Çin’deki ziyaretinin bir parçası olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, iki liderin 1 Eylül’de yapılacak görüşmesini duyurdu. Uşakov, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Uşakov, Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki ilk yüz yüze görüşmesinin Çin’de gerçekleşeceğini ifade etti. Uşakov, “Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek” dedi. Uşakov, Türkiye’nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma konusundaki çabalarının önemli olduğunu vurgulayarak İstanbul’un, Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunulduğunu belirtti. Moskova’nın da Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini ekleyen Uşakov, “Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi ve benzeri alanlardaki son gerilimler de görüşmelerde ele alınacak” ifadelerinde bulundu.