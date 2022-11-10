Erdoğan: Putin ile birbirimize saygımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birbirlerin saygılı olduklarını söyledi.

Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bir lider siyaseti olduğunu belirtti. Erdoğan, ‘Nasıl ikna ettiniz’ sorusuna da ”Putin ile birbirimize saygımız var” diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmek için arabulucuk çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi için Özbekistan’a hareketinden önce konuştu. Erdoğan’ın gündeminde tahıl sevkiyatı anlaşması da vardı.

Mevcut ilişkilerinin geliştirilmesine dair önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, ”Alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’ın Semerkant kentine gidişi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetine icabetle yarın gerçekleştirilecek Zirveye katılmak üzere Semerkant’a gittiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda bugün Mirziyoyev’le de bir araya geleceğini söyledi. Zirvenin bu sene “Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” teması altında düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992’den bu yana gayretlerinin sürdüğünü hatırlattı.

Geçen yılki tarihi İstanbul Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı’na dönüşen birlikteliğin günden güne güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, dönem başkanlıkları sırasında İstanbul’da alınan kararların hayata geçirilmesi ve takibi için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Ziyareti kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, Semerkant Zirvesi’nin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileri taşıyacağına inandığının altını çizdi.