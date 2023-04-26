Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Dış Politikasının Yüzyılı konferansında konuştu.

Kalın, “Cumhurbaşkanımız yarın Akkuyu’daki törenden hemen önce Putin’le telefonda görüşecek. İkili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı ile ilgili yapılabileceklerimizi ele alacağız” dedi.