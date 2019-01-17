Erdoğan, Putin ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Devlet Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek.

İki liderin 23 Ocak’ta Moskova’da bir araya geleceğini söyleyen Lavrov “Görüşmede Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ele alınacak” dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yerli ve yabancı 500 fazla gazeteci katıldığı toplantıda 2018 yılını değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği ve Türkiye’nin ilk etapta olumlu baktığı Suriye’de güvenli bölge oluşturulma planına ilişkin sürecin, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Lavrov “Bunların tümüne, Suriye’de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sonraki müzakereler için 23 Ocak’ta geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alınacak” diye konuştu.

Lavrov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret ederek “Ancak tekrar etmek isterim ki burada ana amaç, ABD, Türkiye ve Rusya dâhil BM’nin tüm üyeleri tarafından imzalanan Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu arada elbette Türkiye dâhil Suriye’nin komşuları ve bölgedeki bütün tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz” dedi.

TRT