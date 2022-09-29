Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel’de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Şu an Avrupa’nın en önemli gündeminin yaklaşan kış mevsimini en az hasarla atlatmak olduğunu belirten Erdoğan, “Avrupa ülkeleri şu anda acaba ne yapacağız, bu kışı nasıl atlatacağız diye bunun düşüncesi içinde. Ama elhamdülillah Türkiye’nin böyle bir derdi var mı? Yok.” dedi.

Türkiye olarak bu sancılı döneme rahat girdiklerini kaydeden Erdoğan, “İnşallah bu akşam Sayın Putin’le görüşmemiz olacak. Aradaki sıkıntıları kendileriyle, Ukrayna ile olan sıkıntıları değerlendirme fırsatı olacak. Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre sıkıntısız geçireceğiz. Türkiye ekonomi modelinin katkısı ile güçlenerek çıkacağız.” diye konuştu.