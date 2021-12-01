Erdoğan ile Putin arabuluculuk konusunu görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin arabuluculuk konusunu görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’nin Donbass’ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’nin Donbass’ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.