Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran’daki Türkiye-İran-Rusya 3’lü zirvesi öncesi Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, “Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu yönde etkileyecektir.” ifadelerini kullandı. Putin ise yaptığı açıklamada “Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin daveti üzerine geldiği İran’ın başkenti Tahran’daki temaslarını sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada “İstanbul’da Rus heyetinin yaklaşım tarzı olumluydu.Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu yönde etkileyecektir. Görüşmelerimizin olumlu geçeceğini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, “Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik arabuluculuk çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak bir hareket olduğu gerçeği olumlu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle geldiği İran’ın başkenti Tahran’da temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılanmasının ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile kameraların karşısına geçti. Tahran’da iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Sadabad Sarayı’ndaki tören alanına gelişinde İran Cumhurbaşkanı Reisi karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke millî marşları çalındı.