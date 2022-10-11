Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov ayrıca ABD’den Putin-Biden görüşmesi için teklif gelirse değerlendireceklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Zirvesi’ne katılarak burada Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Astana’da bir araya geleceğini duyuran Lavrov, ABD’den teklif gelmesi durumunda da değerlendireceklerinin mesajını verdi.