Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl sevkiyatı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasıyla ilgili alınan yeni kararı duyurmuştu. Kararın ardından Erdoğan ile Putin arasında bugün kritik bir görüşme gerçekleşti.

Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna araısnda imzalanan tahıl anlaşmasında süre uzatıldı. Güzel gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan 4 aylık dönemde 500’e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğunu hatırlatmıştı.

Erdoğan’ın duyurduğu anlaşmanın görüşmeleri, Millî Savunma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde İstanbul’daki Kalender Kasrı’nda gerçekleştirilmişti. İkili ve dörtlü formatta, olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen görüşmelerde daha fazla tahılın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler de ele alınmıştı.

Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söylemişti; “Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır.