Erdoğan: Putin ile hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl sevkiyatı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anı fikirde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Putin ile yaptığımız görüşmede tahılı ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz gönderme konusunda mutabık kaldık. Afrika’nın istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan MÜSİAD EXPO’da konuştu.

“Fuara ilginin yoğun olduğunu öğrendim”

Her iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD’da bu sene 24 farklı sektörden 500’ün üzerinde firmanın ürünleri sergileniyor. Ülkemiz içinden ve dışından fuara ilginin yoğun olduğunu öğrendim. Fuar kapsamında bu yıl ilk kez D-8 Büyükelçileri Zirvesi’nin gerçekleştirildi.

“Pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor”

Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayan ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Salgın döneminde alınan sert tedbirlerin yol açtığı tahribatın etkilerini halen hissediyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte bu yeni gerçeklik karşısında birçok ülke yalpalamakta, çaresiz kalmakta. En çok hissedenler ise Asya ve Afrika’daki kırılgan devletlerdir. Sahra Afrikası’ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.

“Putin ile hemfikiriz, ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz göndereceğiz”

Afrika’da bir lokma ekmeğe ulaşamadığı için can veren her çocuğun acısı vicdanlarımızı kanatıyor. Bu trajedilerin sona ermesi için hiçbir çaba gösterilmiyor. Dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterresle yaptığım konuşmada da “G20’de bunu gündeme getirelim, dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş fakir ülkelere mi bunu göndereceğiz. Bunun için orda adım atalım, tahılı az gelişmiş ülkelere gönderelim, destek verelim” görüşümü ilettim. Sayın Putin ile görüşmemde de bu konu gündeme geldi. Putin, “ücretsiz olarak tahılı Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim” dedi. Hemfikir olduk, mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Bu ayın 13,14’ünde Putin ile Bali’de bir araya geleceğiz ve orda da bu görüşmeleri yapacağız. Afrika’nın istifade etmesi için anlayış birliğine vardık. Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız.

“İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini biliyoruz”

Avrupa’yı bahçe, dünyanın geri kalanını da vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz. Ama kabul de etmiyoruz. Bunlar için medeniyet sadece Batı’yı, insan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir. Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalılar ise ucuz iş gücüyle, altınıyla, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde değerli. Şayet böyle bir durum yoksa bu insanlar görkemli Avrupa bahçesini istila eden birer ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini yakın geçmişteki acı tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin krizler karşısında vicdani tavır takınmasını da beklemiyoruz. Bizi asıl üzen İslam dünyasındakli kardeşlerimizin en azından bir kısmını mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye birçok alanda olduğu gibi bu alanda da farkını ortaya koymuştur ve koyacaktır.

“Türkiye inşallah doğal gazda bir ‘hup’ olacak”

Herhangi bir yerde enerji gibi elimizde olmayan girdi artışlarına dayalı rekabet sebebiyle kaybettiğimiz avantajı, bir başka yerde hızla telafi etme imkanına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tabii bunu söylerken enerji konusundaki çözüm arayışlarımızı da kesintisiz sürdürdüğümüzün altını bilhassa çizmek istiyorum. Hidroelektrik kaynaklarımızı sonuna kadar değerlendirirken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşmasını da teşvik ediyoruz. Sürekli ve sürdürülebilir enerji için yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde oluşan dalgalanmaları dengeleyecek diğer araçları da hızla ülkemize kazandırıyoruz. Unutmayın, artık Türkiye inşallah doğal gazda bir ‘hup’ olacak ve Rusya doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevki konusunda Sayın Putin’in herhalde açıklamalarını dinlediniz, duydunuz. Bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Ayrıca Karadeniz’de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde, konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız.