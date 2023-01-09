Erdoğan: Putin’e beni mahçup etme dedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca’nın ünlü domatesi hakkında açıklama yaptı ve Putin’le konuşmasını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan çok sayıda projenin toplu açılışını yaptığı Antalya’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent merkezindeki törenin ardından Kumluca ilçesine geçerek vatandaşa hitap etti. Erdoğan konuşması sırasında Rusya Lideri Putin ile girdiği ilçenin ünlü domatesi hakkındaki diyaloğu aktardı.

Hamd olsun felaket kalmadı. Her taraf elden geçirildi. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor.

Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım.

Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Tespitleri tamamladık, hazırlıkları bitirdik, inşaya başlama aşamasına geldik.

Ağır hasarlı 23 binayı bu yıl içinde inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.

PUTİN’LE KUMLUCA DOMETESİ DİYALOĞU

Sayın Putin’e dedim ki, “Bizim Kumlucamız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme.” Sağ olsun o da bu ricamızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyor ya ondan sonra tekrar önü açılan domates ihracatında bunları gördük.