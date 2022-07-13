Erdoğan, Putin’le İran’da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le İran’da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta salı günü İran’a yapacağı günübirlik ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın başlamasından sonraki ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Temmuz Salı günü, İran’ın başkenti Tahran’a yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşeceği duyuruldu. Zirvenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün, Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak. Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci çerçevesinde” ifadelerini kullandı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran’daki görüşmede de barış çabalarını sürdürecek; İstanbul’da kendi ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna liderlerinin katılacağı ‘Üçlü Zirve’ teklifini tekrarlayacak.

Erdoğan, dün ayrıca Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefonda görüştü. Karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.