Erdoğan, Radev ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile kritik konular hakkında görüşme gerçekleştirecek.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. Erdoğan ile Radev görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelecek.

Görüşme, İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşecek.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Erdoğan, Radev onuruna akşam yemeği verecek.