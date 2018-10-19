Erdoğan rafineyi açtı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki ile inşa edilen STAR Rafinesi’nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, açılış öncesinde 1 saat tesisi incelerken, konuşmasında “Bu tesis enerji alanındaki dayanışmamızı güçlendirmek için uzun süredir yaptığımız çalışmaların en önemli ve somut örneklerinden biridir.” dedi

6.3 milyar dolarlık dev yatırımın kurdelasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kesecek. Türkiye’nin yeni yıldızı STAR Rafineri Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayıp cari açığı 1.5 milyar dolar azaltacak. STAR, Türkiye’nin ilk stratejik teşvik belgesini alan yatırım olma özelliğini taşıyor.

Star Rafineri’nin Aliağa’daki açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılıyor.

Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafineri, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. Rafineri, Türkiye’deki ilk “Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi”ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

* Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, STAR Rafineri’de incelemelerde bulundu. Daha sonrada kürsüde konuşmasına başlayan Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

– Bu tesis enerji alanındaki dayanışmamızı güçlendirmek için uzun süredir yaptığımız çalışmaların en önemli ve somut örneklerinden biridir.

– Açılışını yaptığımız rafineri ile birlikte Azerbaycan ile ilişkilerimizin stratejik boyutunu güçlendiriyoruz.

– Bu projelerin ülkelerimizi hem tek tek kendi gayelerine hem de ortak hedeflerine yaklaştırdığına inanıyorum. 56,3 milyar liralık bir yatırım. Bunun dışında konteyner limanı, bir diğer taraftan petro kimya tesisleri…

– Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Ülkemizde ömnemli yatırımlara imza atan Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR STAR rafinerisini bu rakam ve bu yatırımla ülkemizde gerçekleştirmiştir.

– Son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük petrol tesislerinden biri olarak inşallah faaliyet gösterecektir. Kendilerine ayrıca bir destek vereceğiz. Bakanlıkta bütün muamelelerin yürütülmesi suretiyle teşvikten de istifade etmiş olacak. Aynı zamanda bu rafineri Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesidir.