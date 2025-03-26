Erdoğan Ramazan Bayramı Tatilini 9 Gün Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekçilerle gerçekleştirdiği iftar programında Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün süreceğini belirtti. Erdoğan, bu süreçte “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” ifadesini kullandı.

İDARİ İZİNİN ANLAMI

İdari izin, çalışanın bağlı olduğu kurum tarafından verilen bir izin türü olarak tanımlanıyor. Bu izin, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda bazı günlerin tatil ilan edilmesiyle alınabilir. İdari izin, yasal bir tatil olarak değerlendirilmez; tamamen idari bir kararın sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.