Erdoğan, Ramazan Bayramı Tatilini Açıkladı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLANDI

Emekçilerle düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın 9 gün süreceğini duyurdu. Erdoğan, “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” şeklinde belirtti. Bu açıklama, polislerin de tatil yapıp yapmayacağına dair merak uyandırdı.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN İZİN GÜNLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2, 3 ve 4 Nisan’da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanı bulacak.” dedi. Erdoğan, sözlerinin devamında bir müjde vermek istediğini ifade ederek, “Gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillere girecek. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor.” diye konuştu.

AİLELER İÇİN HUZURLU BİR BAYRAM

Cumhurbaşkanı, ailelerin bayramda çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesini istediklerini belirtti ve “Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.” ifadelerini kullandı. Böylece 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinde kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Erdoğan, “Hayırlı uğurlu olsun” diyerek Ramazan Bayramı’nın milletçe birliği ve beraberliği güçlendirmesini diledi.

POLİSLERİN TATİL DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Polislerin bayram mesaisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, polislerin tatil sürelerinin ne olacağını merak edenler arasında belirsizlik yaratıyor.