Erdoğan: Ramazan Tatili 9 Gün Olacak

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekçilerle bir iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” dedi.

DUALARLA GECENİN ANLAMINI VURGULADI

Erdoğan, konuşmasında, “Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIN HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK

Cumhurbaşkanı, emek ve helal kazanç değerlerinin önemine vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret ettik. Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık.” dedi. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine kadar birçok alanda yapılan reformların önemine dikkat çekti.