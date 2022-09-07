Erdoğan: Rusya hafife alınacak ülke değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da yaptığı açıklamada Rusya ile ilişkileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırp mevkidaşı Vucic ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Erdoğan’a enerji krizi soruldu. Rusya’ya yönelik politikaları üzerinden Batılı ülkeleri eleştiren Erdoğan, “Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları kullanıyor” dedi. Vucic ise gelecek yıl Bayraktar almak için talepte bulunacakları bilgisini verdi.

Balkanlar turundaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

İki lider şu sıralar görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Ülkeler arasında imzalanan anlaşmaya değinen Erdoğan, “Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. İş adamlarımız yapacakları seyahatleri çok daha kolay gerçekleştirecektir. Kimlik ile seyahatin yapılacağı 6’ncı ülke olacak” dedi.

Salgın koşullarına rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürdüğünü belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz sene yüzde 33’ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ

Toplantının soru-cevap kısmında Erdoğan’a Kosova-Sırbistan gerilimi soruldu. Türkiye’nin Kosova ile Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için her türlü desteğe hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, “Balkanlarda yakalanan olumlu ivmeyi devam ettirelim. Balkanlar bu tür sıkıntılara tahammül edemez” ifadelerini kullandı.