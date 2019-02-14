Erdoğan Rusya’dan YPG’ye yüklendi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Soçi’de yaptığı görüşme sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, görüşme öncesinde “PYD ve YPG Münbiç’ten ve Fırat’ın doğusundan temizlenmeden Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanamaz” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki ikili görüşme sona erdi.

ERDOĞAN’DAN ‘FIRAT’IN DOĞUSU’ MESAJI

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: “PYD ve YPG Münbiç’ten ve Fırat’ın doğusundan temizlenmeden Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge konusunun ayrıntılarını ABD ile görüşmeye devam ediyoruz. Suriye’de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya’nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz.

İdlib’de Rusya’dan beklentimiz varmış olduğumuz anlayışa devam edilmesi. İdlib’de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli.

Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. Komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz.”

TRT